The Mandalorian: un'anticipazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nell'episodio 7

The Mandalorian regalerà agli spettatori un'anticipazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in streaming con il settimo episodio della serie tv, ormai diventata un successo tra i fan della saga.

L'episodio 7 di The Mandalorian, serie tv spinoff di Star Wars in streaming su Disney+, conterrà una speciale anticipazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo atteso capitolo della saga che arriverà in Italia il prossimo mercoledì 18 dicembre.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Grazie a The Mandalorian, che in Italia arriverà il prossimo marzo con il lancio della piattaforma, i fan sono riusciti a contenere la trepidante attesa per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nei cinema americani dal 20 dicembre. L'episodio 7 di The Mandalorian andrà in onda il 18 dicembre, due giorni prima della release ufficiale del film, un'idea che Disney ha avuto per aumentare l'hype tra i fan.

L'attesa tra gli appassionati è davvero alta, anche perché della trama vera e propria di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non sappiamo molto, anche se dal trailer abbiamo percepito il ritorno di Palpatine e la voce di Luke Skywalker, scomparso nell'episodio precedente.

Gli americani avranno, dunque, la possibilità di vedere un'anticipazione, che sarà un video, un trailer o un contenuto speciale che li aiuterà a trascorrere i due giorni che li separano dall'uscita. I fan italiani si riverseranno invece nei cinema il 18 dicembre per scoprire come andrà a finire la saga di Star Wars.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, diretto da J.J. Abrams, vedrà il ritorno di Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Carrie Fisher, Mark Hamill, Osca Isaac e Domhnall Gleeson.