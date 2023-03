The Mandalorian: ecco i volumi speciali Panini Comics

Con l'arrivo della terza stagione di The Mandalorian su Disney+, Panini Comics propone una serie di volumi che aiuteranno tutti i fan della serie a ripercorrere la storia del personaggio.

Dopo decenni di terrore, l'Impero Galattico non esiste più e la Nuova Repubblica muove i suoi primi passi: è qui che agisce il Mandaloriano, leggendario cacciatore di taglie che vive secondo un antico codice morale e combatte per la sopravvivenza. Pedro Pascal torna a vestirne i panni nella terza stagione della serie che lo vede protagonista, The Mandalorian, disponibile su Disney+ a partire già da mercoledì 1 marzo. Panini Comics propone una serie di titoli che aiuteranno tutti i fan della serie a ripercorrere la storia di questo affascinante personaggio: romanzo, fumetto, graphic novel e uno speciale dietro le quinte.

The Mandalorian 3: una scena

Avrebbe dovuto essere un lavoro come un altro, ma quando il Mandaloriano scopre che la sua taglia è un bambino di una razza misteriosa, la sua vita cambierà per sempre. Gli albori del suo viaggio sono raccontati in una novità targata Panini Comics: The Mandalorian: Stagione uno, adattamento a fumetti della prima stagione della serie disegnato da Georges Jeanty e sceneggiato da Rodney Barnes. È poi disponibile anche The Mandalorian - Il romanzo, un racconto in prosa per i lettori di tutte le età.

Il dietro le quinte della serie è invece il fil rouge di The Mandalorian: Lo speciale della stagione uno che, grazie ad affascinanti fotografie, aneddoti e disegni originali, racconta la produzione e i segreti dal backstage della serie. Infine, per i fan più sfegatati c'è The Mandalorian - La graphic novel, adattamento della prima stagione realizzata da un team artistico completamente italiano, formato da Alessandro Ferrari, Matteo Piana e Igor Chimisso. Quattro volumi imprescindibili per conoscere tutto su Grogu, il Mandaloriano...e arricchire la collezione di ogni vero fan di Star Wars. Questa è la via!