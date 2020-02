The Mandalorian: Disney valuta la realizzazione di serie spinoff

The Mandalorian potrebbe dare vita ad alcune serie spinoff, come ha confermato Bob Iger durante la presentazione dei prossimi progetti in arrivo su Disney+.

Il capo della Disney, accennando al futuro di Star Wars, ha infatti dichiarato: "La priorità nei prossimi anni è la televisione".

Iger ha inoltre aggiunto che potrebbero essere sviluppati dei potenziali spinoff di The Mandalorian: "introducendo nuovi personaggi o sfruttando la possibilità di prendere questi personaggi e portarli in una direzione indipendente, dando vita a una serie".

Al centro di potenziali show inediti potrebbero quindi esserci attualmente personaggi come Cara Dune, interpretata da Gina Carano, o Moff Gideon, il villain affidato a Giancarlo Esposito. Lo show, nella seconda stagione, porterà inoltre sugli schermi delle presenze inedite, elemento che potrebbe gettare le basi per l'ideazione e lo sviluppo di ulteriori progetti.

I fan si sono inoltre innamorati di Baby Yoda, la simpatica creatura salvata dal cacciatore di taglie, e non è da escludersi nemmeno un potenziale show completamente dedicato al personaggio nel caso in cui la sua strada si allontanasse da quella del personaggio interpretato da Pedro Pascal.