The Mandalorian: la Disney propone Gina Carano per nomination agli Emmy 2021

La Disney ha aggiunto il nome di Gina Carano alla lista degli attori di The Mandalorian in lizza per gli Emmy 2021. Lo conferma il poster ufficiale della Lucasfilm che fa parte dei materiali pubblicitari per i membri votanti, dove sono elencati diversi attori dello show: Pedro Pascal come protagonista, Giancarlo Esposito, Temuera Morrison e Carano come non protagonisti e diversi altri, tra cui Mark Hamill, come ospiti.

Una scena del quarto episodio di The Mandalorian

La cosa ha stupito gli internauti, dato che Gina Carano è stata ufficialmente licenziata dalla Lucasfilm a gennaio, dopo l'ennesimo tweet ritenuto offensivo (l'attrice aveva postato, tra le altre cose, immagini antisemite e teorie complottistiche sui vaccini e l'uso delle mascherine). La spiegazione in realtà è molto semplice: la campagna per gli Emmy e altri premi simili faceva parte del contratto per la stagione in cui è apparsa, e tale clausola va rispettata anche se lei non è più nel cast dello show.

La squadra (quasi) al completo in The Mandalorian 2x04

La seconda stagione di The Mandalorian sembrava porre le basi per uno spin-off tutto su Cara Dune, cosa che è poi stata confermata dopo il licenziamento dell'attrice: la Lucasfilm aveva inizialmente pensato di annunciare il nuovo show a dicembre, insieme al resto dei progetti in cantiere, salvo poi cambiare idea dopo una serie di tweet che sostenevano la teoria sui brogli elettorali che sarebbero costati la presidenza a Donald Trump. L'attrice sta attualmente lavorando a un progetto in collaborazione con Ben Shapiro, nota personalità del mondo conservatore che si è recentemente dato alla distribuzione cinematografica.

The Mandalorian 3 è attualmente in pre-produzione e debutterà su Disney+ nel 2022, dopo la miniserie spin-off The Book of Boba Fett, incentrata sul celebre cacciatore di taglie che è tornato in azione proprio negli episodi più recenti della serie madre al fianco di Din Djarin. L'esistenza dello spin-off è stata confermata a dicembre, tramite il post-credits del finale della seconda stagione.

