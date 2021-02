Gina Carano dopo il licenziamento della Disney: "Realizzerò un nuovo film, ora sono più libera che mai"

Gina Carano ha annunciato al sito The Daily Wire il suo prossimo progetto dopo il licenziamento da parte della Lucasfilm.

L'attrice ha infatti sottolineato che si sente particolarmente libera e non ha intenzione di essere "cancellata".

L'ex interprete di Cara Dune in The Mandalorian ha sottolineato: "The Daily Wire mi sta aiutando a realizzare uno dei miei sogni: sviluppare e produrre il mio film. Ho pianto e ho ricevuto risposta alle mie preghiere".

Gina Carano ha dichiarato: "Sto inviando un messaggio di speranza a tutte le persone che vivono nella paura della cancellazione dalla massa totalitaria. Ho solo iniziato a usare la mia voce che ora è più libera che mai, e spero ispiri altre persone a fare lo stesso. Non possono cancellarci se non glielo permettiamo".

L'ex interprete di Cara Dune si occuperà dello sviluppo e della produzione, oltre a essere protagonista del prossimo film che verrà distribuito esclusivamente da The Daily Wire. I dettagli del progetto non sono stati rivelati.

The Daily Wire ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti nel lavorare con Gina Carano, un incredibile talento scaricato da Disney e Lucasfilm per aver offeso la Sinistra autoritaria di Hollywood. Questo è il motivo per cui esiste Daily Wire: offrire un'alternativa, non solo per i consumatori, ma anche per i creatori che si rifiurano di inginocchiarsi alla massa. Non vediamo l'ora di proporre il talento di Gina agli americani che la amano e di mostrare a Hollywood che se vogliono continuare a cancellare chi pensa in modo diverso ci aiuteranno semplicemente a costruie un Xwing per sconfiggere la loro Morte Nera".