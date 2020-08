The Mandalorian: il costume di Baby Yoda per cani tra i modelli creati in vista di Halloween

The Mandalorian tornerà a ottobre e Disney ha lanciato un costume per cani che trasforma gli amici a quattro zampe in Baby Yoda.

The Mandalorian tornerà a ottobre con gli episodi della seconda stagione e, per celebrare l'evento, i fan potranno acquistare un esilarante costume per cani e trasformare così il proprio amico a quattro zampe in Baby Yoda.

Disney ha infatti lanciato una linea perfetta per permettere di festeggiare Halloween in grande stile, adattandosi anche a eventuali celebrazioni tematiche ispirate a Star Wars.

Online è così possibile acquistare il costume per cani di The Child, il nome con cui è conosciuto Baby Yoda nella serie The Mandalorian. Il prezzo su ShopDisney varia da 26.99 a 29.99 dollari in base alle taglie che vanno dalla S alla XL.

Il costume comprende anche delle finte zampette che tengono una rana di peluche.

Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono Pedro Pascal (Il Trono di Spade), Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars). Confermata anche la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan e di Temuera Morrison nella parte di Boba Fett.

The Mandalorian: teorie e ipotesi sulla seconda stagione