The Mandalorian: un adorabile concept art di uno dei protagonisti

The Mandalorian, la nuova serie Disney+, ha introdotto un adorabile personaggio di cui è stato condiviso un concept art che mostra il design ideato per lo show ambientato nell'universo di Star Wars.

La serie debutterà in Italia sulla piattaforma di streaming che sarà disponibile a marzo, se non volete anticipazioni non proseguite con la lettura!

Nei primi due episodi di The Mandalorian è stato introdotta un personaggio che ha conquistato il cuore di tutti gli spettatori: un baby Yoda di cui non è ancora stato rivelato il nome.

Il cacciatore di taglie protagonista degli eventi raccontati, interpretato dall'attore Pedro Pascal, ha infatti deciso di non uccidere la creatura, appartenente alla stessa specie del famoso cavaliere jedi morto a 900 anni e dotata di poteri, nonostante sia ancora considerata "piccola" con i suoi 50 anni di vita.

Jon Favreau, ideatore dello show, ha ora pubblicato su Instagram un concept art che ritrae il protagonista, svelandone il look che era stato creato fin dalle prime fasi di sviluppo della storia:

Tra gli interpreti degli otto episodi ci sono Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

A firmare le puntate che regaleranno nuove avventure in stile western ambientate nell'universo di Star Wars ci sono invece Jon Favreau, anche autore del progetto, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. Ed è stato proprio Favreau, circa un mese fa, in occasione di un'intervista con Collider, ad annunciare Disney gli avrebbe già chiesto di mettere in cantiere la seconda stagione, attualmente in pre-produzione.