The Mandalorian: calo di ascolti della terza stagione rispetto alle precedenti

Secondo un nuovo resoconto sui dati d'ascolto, la Stagione 3 di The Mandalorian ha fatto registrare un calo nella domanda degli abbonati rispetto alle precedenti due.

Se la prima stagione della serie di Jon Favreau e Dave Filoni aveva raggiunto un punteggio medio di 99.2 (stiamo parlando di una media della richiesta del prodotto da parte degli abbonati), l'attuale stagione ha fatto registrare un punteggio di 68.8.

Tuttavia, non si tratta di un dato negativo per la Disney. Fermo restando che la Stagione 2 non è molto distante (aveva un punteggio di 70.1), manca ancora l'episodio finale alla conclusione della nuova stagione. Inoltre, il panorama dell'offerta in streaming è molto cambiato da quando The Mandalorian ha debuttato su Disney+ nel 2019.

Infine, questa terza stagione di The Mandalorian è più richiesta rispetto ad altri prodotti di Star Wars presenti sulla piattaforma come l'ultima stagione di The Clone Wars (48.0), The Book of Boba Fett (40.1), Obi-Wan Kenobi (38.5) e Andor (32.6).

The Mandalorian: e se non fosse Din Djarin il mandaloriano del titolo?

Ricordiamo, poi, che le storie della Nuova Repubblica di Star Wars culmineranno in un film diretto da Dave Filoni e in arrivo prossimamente al cinema.