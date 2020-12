The Mandalorian: i protagonisti della serie nell'adorabile biglietto natalizio della Lucasfilm

Online è stata svelata l'immagine usata da Lucasfilm per gli auguri di buon Natale e i protagonisti sono i personaggi di The Mandalorian.

The Mandalorian è la fonte di ispirazione per un'adorabile immagine natalizia realizzata da Lucasfilm che mostra Baby Yoda/Grogu e il protagonista interpretato da Pedro Pascal nello show prodotto per Disney+. Su Twitter è stato rivelato il biglietto delle feste creato per la Lucasfilm e l'immagine ritrae i personaggi mentre si divertono sulla neve.

La serie The Mandalorian racconta la storia di un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio e che si guadagna da vivere come cacciatore di taglie dopo la caduta dell'Impero e il dilagarsi dell'illegalità. Il Mandaloriano opera lontano dall'autorità della Nuova Repubblica, prima che nella galassia compaia il Primo Ordine.

La timeline di The Mandalorian - che potete vedere su Disney+ - si posiziona cinque anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e venticinque anni prima de Star Wars: Il risveglio della forza. Jon Favreau lavora alla serie anche come showrunner e capo del team di sceneggiatori.

La seconda stagione ha permesso ai fan di assistere anche al debutto di personaggi come Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, e al ritorno di Boba Fett. Entrambi i personaggi ritorneranno sugli schermi con due serie spinoff che li vedrà protagonisti.