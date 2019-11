The Mandalorian: svelati nuovi dettagli sull'importanza di Baby Yoda?

The Mandalorian, la serie ambientata nel mondo di Star Wars, ha introdotto il personaggio di Baby Yoda e, dopo tre episodi, i fan hanno iniziato a scoprire qualche dettaglio relativo al motivo per cui è stato inviato un cacciatore di taglie per individuarlo.

Ovviamente la notizia contiene anticipazioni sul progetto di Disney+ che debutterà sugli schermi italiani a marzo, non proseguite se non volete spoiler!

Nel terzo episodio di The Mandalorian, intitolato The Sin, il personaggio interpretato da Pedro Pascal consegna Baby Yoda al Cliente e al Dottor Pershing, decidendo poi in un secondo momento di provare a capire cosa hanno intenzione di fare all'adorabile creatura.

Il Mandaloriano sente una parte del discorso che avviene tra i due uomini in cui si accenna al progetto di estrarre qualcosa, alimentando quindi l'idea che si voglia clonarlo o sfruttarne i poteri.

Pershing, dopo che il protagonista entra in azione per salvare il suo piccolo amico (che in realtà ha 50 anni, ma ogni specie si evolve in maniera diversa), scopre inoltre che Pershing non ha intenzione di fargli del male e lo porta via da un macchinario che sembra sia in grado di estrarne il DNA o compiere altri esperimenti.

Il cacciatore di taglie riesce quindi a fuggire dal pianeta, nonostante abbia i suoi "colleghi" pronti a tutto pur di fermarlo e rientrare in possesso di Baby Yoda. I prossimi episodi potrebbero quindi mostrarlo in fuga e alla ricerca di risposte riguardanti i poteri della creatura e i progetti dell'ex Impero.

