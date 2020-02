Baby Yoda: la star di The Mandalorian finisce nel dizionario

L'irresistibile baby Yoda entra in azione

Dopo il grande successo di The Mandalorian, il personaggio di Baby Yoda si è ritrovato nel dizionario. Come riportato infatti dal portale americano Comicbook.com, il sito Dictionary.com ha aggiornato la propria sezione sulla cultura dei meme, citando il bambino alieno che dallo scorso novembre è diventato un autentico fenomeno virale in tutto il mondo, nonostante il fatto che la serie sia attualmente disponibile solo in pochi paesi (attualmente Disney+ è presente in USA e Canada, Olanda, Puerto Rico, Australia e Nuova Zelanda, e arriverà in altri paesi europei, tra cui l'Italia, il 24 marzo.

Baby Yoda la Forza usa

Questo nuovo dettaglio riconferma la popolarità di The Mandalorian in generale e di The Child (nome ufficiale del personaggio che i fan chiamano Baby Yoda) in particolare. La serie ha debuttato il 12 novembre 2019, giorno del lancio americano di Disney+, e per sette settimane (otto episodi di cui due la prima settimana) ha incantato i fan di Star Wars con le sue atmosfere da western e l'esplorazione di angoli abbastanza nuovi della galassia lontana lontana, prendendo elementi preesistenti come la cultura mandaloriana per approfondirli in formato seriale.

La seconda stagione, prevista per ottobre 2020, è già in produzione, e tra i registi dovrebbe esserci anche il creatore e sceneggiatore principale Jon Favreau, il quale non ha potuto firmare nessuno dei primi otto capitoli a causa dei suoi impegni con Il Re Leone.

Sono in arrivo altre due serie, sempre per Disney+, ambientate nell'universo di Star Wars creato da George Lucas: una incentrata su Cassian Andor, uno dei protagonisti di Rogue One: A Star Wars Story, e l'altra sulle esperienze di Obi-Wan Kenobi dopo gli eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith. Inoltre, dal 21 febbraio sarà disponibile sulla piattaforma di streaming la settima e ultima stagione della serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni.