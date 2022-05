The Mandalorian, Baby Yoda è costato davvero 5 milioni di dollari?

A quanto pare, il pupazzo Baby Yoda di The Mandalorian di Disney+ non costa una cifra assurda. Alla Star Wars Celebration di Anaheim, sabato scorso, John Rosengrant di Legacy Effects ha sfatato la notizia secondo cui il pupazzo Grogu della serie sarebbe costato 5 milioni di dollari e ha rivelato come questa cifra considerevole sia stata presa erroneamente come un "fatto".

"È la più grande diceria di tutti i tempi", ha detto Rosengrant. A quanto pare, questa tattica sarebbe stata scelta per evitare che attori e crew maltrattassero il pupazzo sul set di The Mandalorian. Rosengrant ha dichiarato: "Ho urlato sul set: 'Smettetela. Non potete continuare a colpirlo, è costato 5 milioni di dollari'. E poi, naturalmente, uno di quei ragazzi è andato alla stampa e ha spifferato tutto. Credetemi, non è vero, non è costato 5 milioni di dollari".

La storia risale al TCA Winter Press Tour del 2020, quando l'attore Adam Pally, che ha interpretato uno degli Scout Troopers che ha preso a pugni Baby Yoda nel finale della prima stagione di The Mandalorian, ha raccontato questo gossip.

Pally ha raccontato: "Beh, mi ero scatenato. Alla fine, John è venuto da me e mi ha detto: 'Ecco, sappi che Grogu è costato 5 milioni di dollari. Voglio che tu lo colpisca... Ma devi sapere che è costato 5 milioni di dollari'".

Secondo quanto raccontato da Kathleen Kennedy, portare in vita Grogu non faceva parte del piano iniziale di Disney. La produttrice ha raccontato: "No, questo non faceva parte del progetto fin dall'inizio. C'è sempre un'evoluzione. Si è discusso molto se fosse una cosa da fare o meno". Ha aggiunto: "Sì, abbiamo riflettuto a lungo e poi ci siamo detti: 'Perché no?' Tutti sanno che Baby Yoda appartiene a una specie e questo potrebbe aprire interessanti prospettive per il futuro".

Kennedy ha precisato: "Il concetto di base è che il Mandaloriano si prende cura di Grogu. Questo apre interessanti prospettive, considerando che in Star Wars è tutto collegato!".