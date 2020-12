The Mandalorian: c'è anche Baby Yoda tra i personaggi in 3D di Google Search

Grogu, meglio noto come Baby Yoda, star della serie tv The Mandalorian, è tra i personaggi che si possono vedere in 3D attraverso Google Search.

Grazie a Google, i fan di The Mandalorian possono visualizzare Grogu, aka Baby Yoda, in versione 3D, proiettandolo con la realtà aumentata nell'ambiente circostante.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Con il penultimo weekend di dicembre è calato il sipario sulla seconda stagione di The Mandalorian, la serie tv che tanti consensi continua a raccogliere tra gli abbonati Disney+ e soprattutto tra i fan di Star Wars. Uno dei segreti del successo dello show ideato da Jon Favreau è senza dubbio Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda, capace di far innamorare gente di ogni età attraverso la sua dolcezza ed i suoi modi di fare bambineschi. Proprio ai fan di Baby Yoda ha pensato Google che lo ha di recente inserito tra i personaggi visibili in 3D attraverso Google Search.

Per vedere Grogu al proprio fianco, basterà avere a disposizione sul proprio dispositivo Android Google Play Services per AR, il servizio che sblocca le esperienze in realtà aumentata (AR). I possessori di dispositivi iOS dovranno invece assicurarsi di possedere l'ultima versione di iOS. Successivamente, bisognerà utilizzare lo spazio di ricerca per digitare un riferimento al personaggio in questione, ovvero "Baby Yoda", "Grogu" o "The Mandalorian". A quel punto, al fianco delle immagini apparirà l'opzione "Visualizza in 3D" e cliccando proprio lì sopra apparirà una versione tridimensionale del piccolo compagno di viaggio di Mando. Attraverso questa funzione di Google, i fan di The Mandalorian avranno l'opportunità di modificare le dimensioni di Baby Yoda o anche ruotarlo. Cliccando inoltre su "Visualizza nel tuo spazio" si potrà vedere una versione a grandezza naturale del personaggio, da posizionare direttamente nell'ambiente circostante.