The Mandalorian: l'action figure di Boba Fett svelata da Hot Toys

Hot Toys lancerà sul mercato l'action figure di Boba Fett, comparso in The Mandalorian e a breve al centro di una serie spinoff a lui dedicata su Disney+: ecco le prime immagini.

Hot Toys ha svelato due nuove action figure ispirate a The Mandalorian che ritraggono l'iconico cacciatore di taglie Boba Fett. Il giocattolo arriverà sugli scaffali dei negozi a metà 2022.

L'action figure di Boba fett, in scala 1/6, ritrae il guerriero che ha fatto la sua comparsa nella serie spinoff di Star Wars e che presto avrà una serie a lui dedicata, The Book of Boba Fett, che farà il suo debutto su Disney+ nel mese di dicembre 2021.

Protagonisti saranno Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen, interprete di Fennec Shand. A produrre il progetto saranno Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez.

Le prime due stagioni complete di The Mandalorian sono attualmente disponibili su Disney+. I fan sono in attesa della terza stagione, che verrà girata ad aprile.