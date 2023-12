The Mandalorian: la quarta stagione diventerà un film?

La serie The Mandalorian, secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, potrebbe proseguire, ma con un film.

La stagione 4 della serie The Mandalorian potrebbe diventare un film? A sostenerlo sono alcune indiscrezioni condivise da Jeff Sneider durante il suo podcast The Hot Mic.

Attualmente Lucasfilm e Disney+ non hanno ancora commentato le notizie apparse online, quindi bisognerà attendere per scoprire se ci sia qualcosa di vero.

Le ipotesi apparse online

The Mandalorian 3: una scena del finale

Jeff Sneider, parlando della prossima stagione di The Mandalorian sostiene che si stia pensando di trasformarla in un film.

Il reporter ha spiegato: "Un paio di mesi fa ho smentito queste notizie, c'erano indiscrezioni riguardanti la possibilità che la quarta stagione di The Mandalorian potesse essere trasformata in un lungometraggio. Penso che all'epoca non fosse necessariamente il caso". Sneider ha quindi aggiunto: "Ora è quello che sto iniziando a sentire. Le probabilità sono a favore di quel progetto, a prescindere da cosa si rivelerà essere la quarta stagione di The Mandalorian, di chi sarà coinvolto, di cosa proporrà e di quale forma assumerà, sembra che quello sarà il prossimo film di Star Wars e potrebbe essere qualcosa che verrà annunciato prima della fine dell'anno".

Le avventure di Din Djarin e Grogu potrebbero quindi approdare sul grande schermo, ma il destino dello show prodotto per Disney+ non è ancora stato delineato.

Recentemente è invece arrivata sulla piattaforma di streaming la prima stagione di Ahsoka, lo spinoff con protagonista Rosario Dawson.