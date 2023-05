The Mandalorian 4: la lavorazione potrebbe slittare per via dello sciopero degli sceneggiatori

A rischio le riprese della quarta stagione di The Mandalorian a causa dello sciopero ancora in atto.

Lo sciopero degli sceneggiatori in America continua a dilagare e all'orizzonte non si profila una data precisa per la sua cessazione. La situazione sta avendo un forte impatto sulle produzioni televisive e cinematografiche, al momento bloccate. Tra queste potrebbe rientrarvi anche la quarta stagione di The Mandalorian, non ancora ufficialmente annunciata ma confermata da Jon Favreau in passato.

L'indiscrezione arriva da Deadline secondo cui le riprese potrebbero slittare proprio per via dello sciopero. La decisione presa dagli oltre 11mila membri della Writers Guild of America (WGA) potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro della saga di Star Wars.

Baby Yoda: perché la sua presenza in The Mandalorian potrebbe cambiare la saga di Star Wars?

La storia di The Mandalorian 3 si è conclusa nel modo più semplice possibile, con Din Djarin che ha adottato formalmente Grogu. Agli spettatori, però, è sembrato un po' poco, considerato che la prossima serie in arrivo, Ahsoka, debutterà ad agosto e non vi sono stati altri riferimenti nel finale.

Quanto durerà lo sciopero?

La distanza tra le due parti ha suggerito che questo potrebbe essere l'inizio di un lungo sciopero. L'ultimo sciopero iniziato nel novembre 2007 è durato 100 giorni, concludendosi nel febbraio 2008.

"I principali punti critici sono il 'personale obbligatorio' e la 'durata dell'impiego' - proposte dal sindacato che richiederebbero a un'azienda di assumere un certo numero di sceneggiatori per un determinato periodo di tempo per uno show, che sia necessario o meno", afferma in un comunicato il comitato di negoziazione della direzione.