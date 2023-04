The Mandalorian 3x06: una delle guest star condivide delle foto dal set

Una delle guest star dell'episodio 3x06 di The Mandalorian ha pubblicato online delle foto scattate sul set della serie prodotta per Disney+.

L'episodio 3x06 di The Mandalorian ha regalato le apparizioni a sopresa di alcune guest star e online sono apparse delle foto scattate sul set.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntate e non volete anticipazioni .

Nella sesta puntata della terza stagione di The Mandalorian si assiste a quello che accade quando Din Djarin (Pedro Pascal), Grogu e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), arrivano sul pianeta Plazir-15, indipendente dalla Nuova Repubblica.

I protagonisti sono alla ricerca anche del Capitano Axe Woves (Simon Kassianides) e di Koska Reeves (Sasha Banks).

I tre incontrano poi i leader della democrazia esistente sul pianeta: la Duchessa (Lizzo) e il Capitano Bombardier (Jack Black) che, tra una canzone e l'altra in cui proclama il suo amore per la moglie, rivela di aver avuto un ruolo nella guerra.

La Duchessa spiega che Plazir aveva sofferto molto durante il controllo dell'Impero e il marito si è occupato della ricostruzione del pianeta.

La coppia di reali è stata eletta leader del pianeta, ma il passato di Bombardier tra le fila dell'Impero impedisce al pianeta Plazir-15 di avere un esercito, chiedendo quindi l'aiuto di Axe Woves e dei mandaloriani. Sul pianeta si verificano poi dei problemi con i droidi e si scopre che Helgait (Christopher Lloyd), a capo della sicurezza, è responsabile dei malfunzionamenti ed è un separatista sostenitore del Conte Dooku.

Black ha ora condiviso alcune foto che lo ritraggono sul set insieme a Lizzo, dichiarando: "Così divertente lavorare con Lizzo sul set di The Mandalorian come il re e la regina di Plazir-15".