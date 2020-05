The Mandalorian 2: Temuera Morrison interpreterà Boba Fett

The Mandalorian 2 sembra riporterà in scena Boba Fett, l'iconico personaggio della saga di Star Wars, e il ruolo sembra sia stato affidato a Temuera Morrison.

L'attore era già apparso nei film con il ruolo di Jango Fett nel secondo episodio della trilogia prequel.

A svelare l'importante anticipazione è il sito di The Hollywood Reporter le cui fonti hanno svelato che Temuera Morrison sarà nella serie tv di Disney+ il cacciatore di taglie che era apparso per la prima volta nel film L'impero colpisce ancora ed era poi tornato in Il ritorno dello Jedi. Nella trilogia originale era stato Jeremy Bulloch a interpretare la parte.

Boba Fett dovrebbe apparire brevemente nella seconda stagione di The Mandalorian e il personaggio era stato intravisto in The Guslinger quando una misteriosa figura si era avvicinata al corpo, apparentemente senza vita, di Fennec Shand, interpretata da Ming-Na Wen.

Nella trilogia prequel si era introdotto il personaggio di Jango Fett, scoprendo che l'esercito di cloni era stato creato usandolo come "modello" e Boba Fett era quindi un suo clone, anche se lo aveva cresciuto come se fosse suo figlio. Le fonti del sito sostengono che in scena non ci sarà uno dei cloni, tuttavia per ora non c'è l'assoluta certezza.

La seconda stagione di The Mandalorian dovrebbe debuttare a ottobre su Disney+ e tra i registi delle puntate inedite ci saranno anche Robert Rodriguez e Peyton Reed.

