The Mandalorian 3, record di visualizzazioni in 24 ore per il trailer della serie

Un nuovo record di visualizzazioni arriva in seguito alla diffusione del trailer della stagione 3 di The Mandalorian il cui arrivo, su Disney+, è previsto per il primo marzo.

Il nuovo trailer di The Mandalorian 3, ha raggiunto un nuovo record di visualizzazioni in sole 24 ore diventando quindi il più visto su Disney+ rispetto a tutti gli altri diffusi dalla piattaforma in precedenza.

La scorsa settimana, Lucasfilm e Disney+ hanno rilasciato un nuovo trailer per la stagione 3 di The Mandalorian che, come riportato da CBM, ha ottenuto 83,5 milioni di visualizzazioni durante le prime 24 ore. Il numero rivelato da The Hollywood Reporter, lo rende il trailer più visto di sempre per una serie TV di Star Wars sulla piattaforma streaming. A detenere il record, fino a questo momento, era Obi-Wan Kenobi con 58 milioni di visualizzazioni

The Mandalorian 3, il nostro commento al trailer: la strada per Mandalore

Nella stagione 3, "continuano i viaggi di The Mandalorian attraverso la Galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme".

Nel cast della serie Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. È stato inoltre confermato che il team di registi di The Mandalorian sarà composto da Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

The Mandalorian 3 arriverà su Disney+ il primo marzo.