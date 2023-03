The Mandalorian 3: una scena ha omaggiato Transformers di Michael Bay

Una scena del secondo episodio di The Mandalorian 3 sembrerebbe aver riproposto una creatura vista nel primo Transfomers diretto da Michael Bay.

Continuano le citazioni e gli omaggi di The Mandalorian ad altri progetti extra Star Wars. Nel secondo episodio della terza stagione i fan più attenti hanno notato un chiaro rimando a una creatura presente nel primo Transformers diretto da Michael Bay. Stiamo parlando di Scorponok.

Si tratta di una creatura meccanica che in Transformers si nasconde sotto la sabbia, in maniera perfettamente mimetica, attaccando il capitano Lennox (Josh Duhamel) e il suo plotone nei deserti del Qatar. Ne scaturisce una sequenza ricca di tensione e suspense ai limiti dell'horror.

Anche in The Mandalorian 3 troviamo una scena simile: quando Din Djarin e Grogu esplorano le caverne nelle profondità di Mandalore si imbattono in una creatura che ricorda molto l'estetica di Scorponok. La creatura robotica è un misto tra granchio e aracnide e, dopo aver rapito Djarin, viene uccisa da Bo-Katan.

