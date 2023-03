The Mandalorian 3: Rosario Dawson ha spoilerato il ritorno di Ahsoka Tano?

Uno dei personaggi più amati dai fan di Star Wars potrebbe fare il suo ritorno nella terza stagione di The Mandalorian in vista dello spinoff standalone.

Dopo essere diventata uno dei personaggi principali delle serie animate di Star Wars, Ahsoka Tano è apparsa finalmente in live action nella seconda stagione di The Mandalorian, incarnata da Rosario Dawson. Un fancasting diventato realtà dopo anni. A quanto pare la potente Jedi potrebbe tornare anche in The Mandalorian 3, attualmente in onda su Disney+. Il post di Rosario Dawson su Instagram non lascia spazio a dubbi: "Faccio la mia imitazione di WonderSoka mentre mi preparo al prossimo episodio di Mando".

Prossimamente Ahsoka Tano sarà protagonista di una serie a lei interamente dedicata, intiitolata proprio Ahsoka. Al momento non abbiamo ancora dettagli riguardanti la trama, ma nel cast saranno presenti anche Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo e Sabine Wren. La serie è stata scritta da Dave Filoni, produttore esecutivo insieme a Jon Favreau e Kathleen Kennedy. Con molta probabilità il primo trailer verrà presentato durante il panel previsto per la Star Wars Celebration a Londra.

Le varie storie raccontate in The Mandalorian e nelle altre serie TV in programma dovrebbero poi culminare in un grande crossover cinematografico, come suggerito di recente da Dave Filoni.