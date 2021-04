The Mandalorian 3: una delle creature più amate di Star Wars tornerà nella serie Disney+?

Dopo l'apparizione di Luke Skywalker nel finale della precedente stagione, in The Mandalorian 3 torneranno a quanto pare delle creature molto amate dai fan si Star Wars.

La seconda stagione di The Mandalorian ha ottenuto un enorme successo e ha sorpreso tutti con il ritorno di un giovane Luke Skywalker nell'ultima puntata, ma pare che ci sarà un altro gradito ritorno nella terza stagione, attualmente in fase di riprese.

Secondo un nuova indiscrezione trapelata sul web, sul set della terza stagione di The Mandalorian sarebbero stati avvistati alcuni Wookie, specie a cui appartiene l'amato Chewbecca di Star Wars. La notizia è stata condivisa da Bespin Bullettin, e anche dal noto insider Jordan Maison:

"L'anno scorso ho sentito voci secondo cui uno o più Wookiee potrebbero apparire in The Mandalorian. Ho sentito di uno Wookiee che si è presentato sul set e ho persino visto la prova che un Wookiee potrebbe apparirà nella terza stagione di The Mandalorian da una nuova fonte. Non so se lo Wookiee abbia un qualche significato, se è un personaggio che conosciamo o anche solo un personaggio di sfondo. Ho pensato che valesse la pena menzionarlo perché tutti amiamo quella palla di pelo".

I fan, ovviamente, vorrebbero vedere il fido compagno di Han Solo Chewbecca nella terza stagione di The Mandalorian, ma al momento il questo rumor non trova conferme ufficiali né è stato specificato chi sarà effettivamente lo Wookiee che apparirà nei nuovi episodi dello show Disney+.

Dalla prima volta che il pubblico ha incontrato Chewbacca in Guerre stellari, abbiamo appreso quanto potente e violenta potesse essere la specie degli Wookie, anche se nei vari episodi della saga non abbiamo mai visto quanto realmente possano essere potenti. Lo scopriremo in The Mandalorian? Chissà, staremo a vedere.