The Mandalorian 3: un post (cancellato) sui social media sembra confermare un sorprendente ritorno

Poche, finora, le anticipazioni sulla terza attesa stagione di The Mandalorian. Il segreto intorno alle sorti del Mandaloriano e di Grogu è fitto, ma desso pare che un notevole spoiler che riguarda lo show sarebbe stato inavvertitamente pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Star Wars di Hong Kong. Il posto, prontamente cancellato, anticiperebbe un sorprendente ritorno nei nuovi episodi della serie.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Come riporta Sffgazette.com, nel post cancellato, tradotto dal cinese, sarebbe stato scritto: "La squadra originale è tornata. Il Mandaloriano Din Djarin e Grogu stanno per intraprendere una nuova avventura! In più rivedremo il cacciatore di taglie Boba Fett e altri vecchi alleati e nuovi nemici!"

Se confermato, il post anticiperebbe il ritorno di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett. Con Din Djarin e Grogu che tornano su Tatooine, è impossibile immaginare che non si incrocino con il nuovo Daimyo di Mos Espa, mentre Boba Fett potrebbe apparire tra i personaggi arruolati per riunirsi su Mandalore più avanti nella stagione.

Recentemente, è stato riferito che la seconda stagione di The Book of Boba Fett è attualmente in fase di sviluppo, quindi questa apparizione potrebbe anche preparare il terreno per l'altro show do Disney+.

I viaggi del Mandalorian attraverso la Galassia di Star Wars continuano nella terza stagione di The Mandalorian. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la Galassia dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.