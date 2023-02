The Mandalorian 3: Grogu è potente nella Forza nel nuovo trailer ufficiale

Disney ha diffuso in streaming un nuovo spot ufficiale della Stagione 3 di The Mandalorian, il cui debutto sulla piattaforma digitale Disney+ è atteso per domani, 1° marzo.

Nel filmato, oltre a Din Djarin riunito con un gruppo di mandaloriani (la cui ricerca sarà al centro della nuova stagione) vediamo anche il piccolo Grogu padroneggiare l'uso della Forza in un modo molto più consapevole che in passato.

Se non avete visto la reunion tra il protagonista di Pedro Pascal e Grogu, dato che è avvenuta durante The Book of Boba Fett, non preoccupatevi, in quanto Jon Favreau ha confermato che a inizio stagione ci sarà un riassunto che vi permetterà di vedere i nuovi episodi senza aver bisogno di recuperare lo spin-off uscito alla fine del 2021.