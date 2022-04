The Mandalorian 3: concluse le riprese della serie Disney+

Si sono concluse le riprese degli episodi della terza stagione della serie Disney+ The Mandalorian, la conferma su Twitter.

Il veterano di Rocky, Carl Weathers, si è rivolto a Twitter per rivelare che la produzione dell'attesissima terza stagione di The Mandalorian è stata finalmente completata. La conclusione delle riprese arriva dopo più di un anno da quando la popolare serie su Star Wars ha concluso la sua seconda stagione di otto episodi.

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell'universo di Star Wars, la serie è ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima dell'emergere del Primo Ordine. Seguiamo i travagli di un pistolero solitario nei confini della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.

Protagonista di The Mandalorian è Pedro Pascal nei panni di un solitario pistolero mandaloriano che opera ai confini estremi della galassia. Prima della nuova stagione, Din Djarin (Pascal) era già apparso nello spin-off The Book of Boba Fett dell'anno scorso.

Al momento, Carl Weathers e Giancarlo Esposito sono gli unici membri del cast il cui ritorno è confermato per la terza stagione. Anche la star di Ritorno al futuro Christopher Lloyd si è unito alla nuova stagione in arrivo per un ruolo da guest star.

The Mandalorian è frutto dei produttori esecutivi Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist e Carrie Beck, con Favreau anche in veste di come showrunner e uno dei suoi registi.