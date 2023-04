The Mandalorian 3: il finale di stagione conferma la teoria su Moff Gideon

Nonostante la delusione dei fan, il finale della terza stagione di The Mandalorian ha chiuso buona parte degli archi narrativi che aveva iniziato e confermato una teoria su Moff Gideon e il suo piano per catturare Grogu.

ATTENZIONE: seguono spoiler dal finale di stagione di The Mandalorian.

Gli spettatori possono ora tornare alle prime due stagioni di The Mandalorian e comprendere il quadro generale del piano di Gideon alla luce dell'ultimo episodio. La rivelazione del piano di Moff Gideon solleva ancora grandi domande, oltre ad avere grandi implicazioni per il Mandoverse e l'intero franchise. Sebbene il finale della terza stagione possa aver portato alla chiusura di alcuni elementi, non è certo la fine di tutto ciò che è stato stabilito dallo show.

A quanto pare, Moff Gideon stava creando dei cloni di se stesso e voleva il sangue di Grogu per renderli sensibili alla Forza. Questo era stato ipotizzato da tempo a causa delle capacità uniche di Grogu nelle vie della Forza, e lo stesso Gideon lo aveva accennato nell'episodio 7 "Le spie" di questa terza stagione, quando aveva parlato di combinare gli aspetti migliori dei Mandaloriani, dei clonatori e dei Jedi.

Non è chiaro se il piano di Gideon avrebbe funzionato come voleva, ma se lo avesse realizzato, lui e l'Impero avrebbero avuto un esercito di soldati illimitati con armature mandaloriane e poteri Jedi.