The Mandalorian 3: svelata la durata dell'episodio finale, delusione tra i fan

The Mandalorian 3 si avvia alla conclusione, a poche ore dalla distribuzione dell'episodio finale della serie, è stata rivelata la durata dell'ultimo capitolo di questa stagione. L'ottavo episodio durerà 38 minuti e 56 secondi, questa notizia ha deluso molti fan che speravano in un episodio conclusivo più lungo.

Da quando Disney+ ha portato il mondo della Marvel e di Star Wars sul piccolo schermo, c'è stata una crescente attenzione alla durata degli episodi televisivi. Questo argomento era precedentemente limitato ai film, ma ora si è esteso anche alle serie televisive.

I fan desiderano spesso episodi più lunghi o almeno un finale di stagione epico, con una durata maggiore rispetto ai capitoli precedenti. Pertanto, molti sono rimasti delusi quando hanno appreso che la puntata finale di The Mandalorian avrà una durata di "solo" 38 minuti e 56 secondi.

Il 'Chapter 24' di The Mandalorian avrà un tempo di riproduzione simile a The Apostate, il primo episodio di questa annata, ma inferiore a Redemption, la puntata finale della prima stagione durata 50 minuti. The Rescue, ultimo capitolo di The Mandalorian 2, è durato 48 minuti. Questo rende il finale della terza stagione il più breve dello show.

È superfluo sottolineare che una durata maggiore non sempre è indice di qualità. Nel frattempo, non sono stati diffusi spoiler sull'ultimo episodio di The Mandalorian. Disney e Lucasfilm stanno facendo tutto il possibile per evitare che le anticipazioni trapelino online, quindi i critici non hanno avuto la possibilità di vedere il finale in anticipo.