The Mandalorian 3: Din Djarin e Grogu fra le fiamme del nuovo poster, in attesa del trailer inedito

The Mandalorian 3 ha ora un nuovo poster in attesa del pnuovo trailer; cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione?

In attesa del trailer di The Mandalorian 3, che verrà presentato questa notte, Disney e Lucasfilm hanno condiviso un poster molto ispirato e nostalgico dedicato alla nuova stagione in arrivo a marzo su Disney+. Cosa vi aspettate da questo arco narrativo? Il poster sembra anticipare tutta l'azione che vedremo nei prossimi episodi.

Partendo da quest'ultima immagine pubblicata non possiamo troppo speculare sul futuro di The Mandalorian, anche perché l'inquadratura ravvicinata dei due protagonisti non lascia spazio a nessun altro dettaglio. Il fumo e i vari colpi a infiammare la situazione potrebbero suggerire qualcosa, anche se è molto presto per parlare.

The Mandalorian: Gina Carano è tornata a parlare del suo licenziamento dalla serie Disney+

Vi ricordiamo che il trailer di The Mandalorian 3 è atteso per questa notte, lasciandovi la sinossi ufficiale di questa nuova stagione:

I viaggi del Mandalorian attraverso la galassia di Star Wars continuano. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura storia. Così questo protagonista incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il proprio viaggio insieme.