The Mandalorian 3: svelata la data prevista per l'inizio delle riprese?

Online sembra sia stata svelata la data prevista per l'inizio delle riprese di The Mandalorian 3, la serie con star Pedro Pascal.

Le riprese di The Mandalorian 3 sembra inizieranno ad aprile a Los Angeles, come rivelato da un aggiornamento di Film & Television Industry Alliance che riporta la data prevista per il via alla produzione delle puntate inedite.

Lo show, che ha dato vita ad alcuni spinoff tra cui The Book of Boba Fett e il progetto dedicato ad Ahsoka Tano, riporterà sugli schermi di Disney+ i personaggi creati da Jon Favreau.

Il lavoro sulla terza stagione di The Mandalorian inizierà quindi tra qualche mese, in vista di un debutto sugli schermi previsti nelle ultime settimane del 2021 o all'inizio del 2022.

Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama al centro delle puntate inedite della serie ambientata nell'universo di Star Wars, anche se è prevedibile una continuazione del racconto dal momento in cui Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito, è stato temporaneamente sconfitto dal gruppo guidato dal protagonista interpretato da Pedro Pascal.

L'attore, intervistato da Entertainment Weekly, aveva dichiarato: "Penso che mi vedrete più di prima nella prossima stagione. Molto probabilmente vedrete spesso Moff Gideon. Non ne posso essere certo, ma penso che sia alle prese con un percorso davvero iconico".

I vertici della Disney hanno annunciato che The Mandalorian ritornerà sugli schermi nel 2021 e in questa stagione è previsto anche il debutto di The Book of Boba Fett.