The Mandalorian 2: il video deepfake mette a confronto il Luke Skywalker in CGI e quello "originale"

Un fan di The Mandalorian ha realizzato un video con la tecnologia Deepfake per "migliorare" la scena in cui appare Luke Skywalker.

The Mandalorian 2: un'immagine della serie

Un fan di The Mandalorian 2 ha realizzato un video con la tecnologia deepfake per "migliorare" la scena in cui appare Luke Skywalker. Il video mostra, affiancate, le due versioni della sequenza, criticata per l'uso, a detta di molti inefficace, degli effetti digitali per ringiovanire Mark Hamill, che nell'episodio interpreta un Luke trentenne mentre nella vita ha quasi settant'anni (il suo volto d'epoca è stato sovrapposto al corpo di un attore più giovane).

Su Twitter non sono mancati i commenti sulla possibilità di un recasting, poiché già da qualche anno i fan parlano di Sebastian Stan, il quale ha personalmente ammesso di voler interpretare un giovane Luke (Hamill ha approvato la cosa indirettamente con un tweet ironico, e girano voci sul suo consenso affinché Stan possa essere Luke in apparizioni future ambientate tra la prima e la terza trilogia).

Star Wars: Gli ultimi Jedi: Mark Hamill in una scena del film

Mark Hamill si è ufficialmente congedato dal ruolo di Luke Skywalker, per lo meno in carne e ossa, con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, salvo tornare per una breve apparizione nel finale della seconda stagione di The Mandalorian. L'attore è attivo nel franchise anche come doppiatore: ha prestato la voce al perfido Darth Bane in Star Wars: le guerre dei Cloni, mentre negli Episodi VIII e IX della Skywalker Saga è rispettivamente Dobbu Scay (l'alieno ubriaco che scambia BB-8 per una slot machine) e Boolio (un alleato della Resistenza). Per quest'ultimo ruolo è accreditato con lo pseudonimo Patrick Williams, che unisce i nomi dei suoi due fratelli.

Si suppone che Luke possa tornare in altri film o serial ambientati nel periodo che separa la prima e la terza trilogia, come ad esempio Rogue Squadron, annunciato per il 2023, ma in tal caso si tratterebbe di un nuovo attore e non più dell'interprete originale del figlio di Darth Vader.