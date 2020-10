The Mandalorian 2: lo special look della seconda stagione della serie [VIDEO]

The Mandalorian 2 si presenta con un video ricco di anticipazioni e immagini inedite, in attesa dell'uscita della nuova stagione il prossimo 30 ottobre su Disney+.

Questa è la via, e lo sarà anche per la nuova stagione di The Mandalorian 2, che possiamo già ammirare in questo nuovo video, uno special look con scene e immagini inedite della storia del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal.

Nei nuovi episodi, in arrivo il 30 ottobre su Disney+, vedremo infatti "Il Mandaloriano e il Bambino continuare il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell'era tumultuosa dopo il crollo dell'Impero Galattico", come recita anche la sinossi ufficiale della seconda stagione.

Così ecco che Mando e Baby Yoda, assieme a Greef Karga (Carl Weathers) e Carta Dune (Gina Carano), entrano in azione tra tie-fighter e temibili avversari, intenti a portare a termine la loro missione: riunire Il Bambino con i suoi simili.

Nel video scopriamo anche la volontà di Mando di trovare i suoi di simili, altri Mandaloriani che possano guidarlo... Ci riuscirà?

La seconda stagione di The Mandalorian potrà vantare alla regia non solo il creatore della serie, Jon Favreau, e il co-produttore dello show, Dave Filoni, ma anche Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez, mentre faranno ritorno dietro la macchina da presa altri collaboratori della stagione precedente come Bryce Dallas Howard e Rick Famuyiwa. Pronti per fare nuovamente ritorno in una galassia lontana lontana?