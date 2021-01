The Mandalorian 2: il coinvolgimento di Mark Hamill era un segreto anche per il cast

Il finale di The Mandalorian 2 era segreto anche per il cast: Gina Carano ha svelato che non era a conoscenza del coinvolgimento di Mark Hamill.

The Mandalorian 2 si conclude con l'apparizione di Mark Hamill e, almeno secondo quanto dichiarato da Gina Carano, nemmeno le star della serie erano a conoscenza della prenza nel season finale di Luke Sywalker.

L'interprete di Cara Dune ha infatti rilasciato un'intervista in cui parla della presenza dell'icona della saga sul set del progetto prodotto per Disney+.

Gina Carano, parlando della seconda stagione di The Mandalorian, ha svelato che l'entrata in scena di Luke Skywalker non era presente nelle pagine del copione che le erano state inviate. L'attrice ha iniziato a sentir parlare del coinvolgimento di Mark Hamill mentre veniva truccata in attesa delle riprese: "Visto che non lo dicevano nello script e tutte le persone che hanno lavorato alla serie sono follemente fan di Star Wars, e hanno le t-shirt e sono piene di entusiasmo, hanno quindi reagito dicendo 'Aspetta un attimo'. E tutti hanno iniziato a parlarne sul set".

La segretezza che circonda la produzione di The Mandalorian è davvero grande e non è la prima volta che una delle persone coinvolte spiega che gli attori non ricevono il copione intero, ma solo le parti che contengono le scene che deve interpretare. La regista Bryce Dallas Howard, per mantenere il segreto della presenza nella storia di Baby Yoda nella prima stagione, era persino arrivata a ricordare ogni giorno ai propri figli, prima che andassero a scuola, che non dovevano parlare con i propri amici dell'adorabile creatura che avevano visto sul set quando erano andati a trovare la madre.

Mark Hamill, pochi giorni dopo il debutto dell'ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian in streaming, aveva ammesso via Twitter che era rimasto sorpreso perché la notizia del suo coinvolgimento non era apparsa online. Luke Skywalker, in una scena interpretata da Max Lloyd-Jones e poi digitalmente modificata, arriva per salvare Grogu che si trova a bordo della nave di Moff Gideon e lo porta poi con sé per addestrarlo e farlo diventare un cavaliere jedi.