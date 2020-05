The Mandalorian 2: Disney assicura che la seconda stagione non subirà ritardi

The Mandalorian 2 dovrebbe arrivare regolarmente su Disney+ in autunno senza subire ritardi nella fase di post-produzione.

La distribuzione di The Mandalorian 2 in streaming non subirà ritardi e a confermarlo è stato il nuovo amministratore delegato della Disney, Bob Chapek, parlando della situazione dello studio in un'intervista rilasciata a CNBC.

I fan di Star Wars, considerando la complicata situazione del settore cinematografico e televisivo, avevano iniziato a temere che il periodo inizialmente indicato dallo studio non sarebbe stato rispettato ma, per fortuna, la post-produzione sembra non avere particolari problemi.

Chapek ha dichiarato: "Ritengo sia importante sottolineare che la pre-produzione e la fase di sviluppo dei progetti possono ancora avvenire durante questi periodi in cui esiste un lockdown e si può ancora lavorare alla post-produzione". Il CEO della Disney ha quindi aggiunto: "I ritardi riguardano quindi solo i progetti che erano a metà della produzione e le cui riprese sono state interrotte. Prendiamo il caso di The Mandalorian. Le riprese sono state effettuate prima che il COVID colpisse realmente, quindi siamo nella fase di post-produzione e non ci saranno ritardi. Lo stesso con Black Widow che arriverà nei cinema a novembre".

Il regista Rick Famuyiwa, che ha lavorato alla seconda stagione della serie, aveva confermato che il lavoro sta continuando anche in queste settimane: "Si tratta di una sfida e di un'esperienza grandiosa fino a questo momento, ma è positivo avere qualcosa che mi distragga dalla follia quotidiana che stiamo vivendo in questo momento".

La seconda stagione di The Mandalorian arriverà sugli schermi di Disney+ in autunno, probabilmente a ottobre, e tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno anche Temuera Morrison nel ruolo di Boba Fett e Rosario Dawson che sarà il cavaliere jedi Ahsoka Tano.