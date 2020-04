The Mandalorian 2: Ming-Na Wen ritornerà nel cast della serie?

Ming-Na Wen potrebbe tornare in The Mandalorian 2, il secondo capitolo della storia ideata da Jon Favreau nell'universo di Star Wars.

The Mandalorian 2 potrebbe contare anche sul ritorno di Ming-Na Wen, già apparsa nella prima stagione della serie prodotta per Disney+.

L'indiscrezione, condivisa da That Hashtag Show, non è stata ancora confermata dalla produzione e bisognerà quindi attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato nelle notizie apparse online.

Ming-Na Wen ha interpretato nei primi episodi di The Mandalorian Fennec Shand e non è chiaro se l'attrice potrebbe apparire nelle prossime puntate con la stessa parte.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sugli eventi raccontati nella prima stagione!

Nel quinto episodio dello show ambientato nell'universo di Star Wars - di cui potete leggere la nostra recensione - il protagonista intepretato da Pedro Pascal ha unito le forze con un giovane cacciatore di taglie, Toro Calican, per catturare Fennec Shand che riesce a convincere il ragazzo a tradire la fiducia del Mandaloriano. La situazione ha però preso una svolta inaspettata e Fennec Shand è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco e creduta morta. La puntata si era però conclusa con una misteriosa figura che si avvicinava al corpo di Fennec.

Per ora non è quindi chiaro cosa potrebbe accadere nel futuro della serie.

The Mandalorian, prodotta in esclusiva per Disney+ da Lucasfilm, è la prima serie live-action di Star Wars e, nei suoi 8 episodi, racconta vicende ambientate dopo la caduta dell'Impero, quando nella galassia si è diffusa l'illegalità. Protagonista è un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. A interpretarlo Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos).

La serie è prodotta e scritta da Jon Favreau (già produttore de Il Re Leone e delle saghe di Avengers e Iron Man).

Nel cast anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars).

