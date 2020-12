The Mandalorian 2: l'elmo interattivo di Boba Fett tra le novità della nona settimana

The Mandalorian 2 ha regalato grandi emozioni su Disney+ e l'ottava settimana dei Mando Mondays - il nuovo programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri - permette ai fan di scoprire nuovi oggetti da collezione e merchandise esclusivo legato alla serie.

Gli articoli disponibili da questa settimana includono la T-shirt con l'immagine de Il Bambino e l'iconico logo di Star Wars disponibile in esclusiva su Amazon, lo zainetto ispirato al piccolo Grogu di Artesania Cerdà e la replica del casco elettronico di Boba Fett della linea The Black Series di Hasbro, disponibile da luglio 2021.

Ogni lunedì i fan hanno potuto scoprire le ultime novità dei Mando Mondays consultando la pagina facebook di Star Wars.it e partecipare alle conversazioni social tramite l'hashtag #MandoMondays. Molti prodotti sono già disponibili presso alcuni dei principali rivenditori globali, tra cui www.shopDisney.it e la pagina ufficiale di Star Wars su Amazon.

The Mandalorian 2, il significato del finale di stagione: l'ultimo capitolo del libro

Le novità di questa settimana comprendono la replica del casco elettronico di Boba Fett (Re-Armored) della linea Star Wars: The Black Series che, a un prezzo di 139.99€ a partire da luglio 2021, celebra il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan nella serie live-action The Mandalorian, disponibile in esclusiva su Disney+. Impreziosito da decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato alla serie, questo casco è un'aggiunta imperdibile per le collezioni dei fan di Star Wars. Il casco include anche il Rangefinder regolabile con luce a led integrata e un display eleetronico illuminato con cui i fan potranno immaginare di essere li famoso cacciatore di taglie e prepararsi per avventure galattiche proprio come nello show.

La Darksaber - Spada Oscura (prezzo consigliato di 299.99€, disponibile da giugno 2021), presenta una avanzata tecnologia LED con cui i fan potranno ricreare l'azione e le avventure di Star Wars. A un prezzo di 174.99€ è invece già disponibile la Slave I di Boba Fett Star Wars: The Vintage Collection di Hasbro, riproduzione caratterizzata da design e dettagli premium. Su Amazon, invece, sono disponibili due nuove t-shirt al costo di 20€, e su Zavvi è possibile acquistare lo zainetto che ritrae Baby Yoda (45.49€).

Elmo elettronico premium Boba Fett (Re-Armored) Star Wars: The Black Series di Hasbro

Spada laser Force FX Elite - Spada Oscura Force FX Elite Star Wars: The Black Series The Mandalorian di Hasbro

Slave I di Boba Fett Star Wars: The Vintage Collection di Hasbro

Maglietta Il Bambino Cute Comic Star Wars: The Mandalorian disponibile in esclusiva su Amazon

Maglietta Il Bambino e Il Mandaloriano Pilota e Co-pilota disponibile in esclusiva su Amazon

Zainetto Il Bambino Star Wars: The Mandalorian di Artesania Cerdà

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio nell'attesissima seconda stagione qui potete vedere The Mandalorian 2 in streaming.