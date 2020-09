The Mandalorian 2: la data di uscita ufficiale su Disney+

The Mandalorian 2 ha una data di uscita: il 30 ottobre 2020 la seconda stagione della serie di Star Wars arriverà su Disney+. Una bella notizia per i fan che hanno apprezzato la nuova serie e aspettavano i nuovi episodi sulla piattaforma streaming.

A giugno il regista Jon Favreau aveva anticipato che la seconda stagione di The Mandalorian sarebbe uscita ad ottobre: "Siamo stati fortunati da aver completato le riprese prima dell'emergenza sanitaria, quindi grazie alla tecnologia avanzata di Lucasfilm e ILM, siamo stati in grado di lavorare a tutti gli effetti visivi e il montaggio in remoto.". Lo showrunner della serie legata all'universo di Star Wars aveva anticipato che "I nuovi episodi saranno costruiti su ciò che i fan hanno amato della prima stagione. Spero che le persone si divertiranno a vederla quanto noi ci siamo divertiti a realizzarla"

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars). Confermata anche la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan e di Temuera Morrison nella parte di Boba Fett.