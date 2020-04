L'annuncio di Michael Biehn nel cast di The Mandalorian 2 ha portato con sé alcune nuove informazioni, ma ci sarà davvero un riferimento a Darth Vader, come indicherebbe una fan art?

The Mandalorian 2: il collegamento con Darth Vader svelato in una fan art

L'ultimo arrivato nel cast di The Mandalorian 2 è Michael Biehn, intorno al quale sono nati i più recenti rumor, e proprio da uno di questi è emersa una fan art che sembrerebbe ammiccare a Darth Vader. La speculazione sul riferimento visivo è largamente nel campo dell'ipotesi, dato che si basa a sua volta su un riferimento non confermato, ma che male c'è nel sognare?

La cosa che sappiamo per certo è che in The Mandalorian 2 Michael Biehn sarà presente, ma ancora non abbiamo informazioni su quale potrebbe essere il suo personaggio nello show di Disney+. Voci di corridoio vorrebbero l'attore nei panni di un cacciatore di taglie collegato in qualche modo al passato del protagonista, andando a ricalcare praticamente una larga fetta dei personaggi già presenti nella serie...

Facendo leva su questo piccolo gossip, MakingStarWars.com ha voluto provare a elaborare un look per la new entry e, sfruttando i già ampi riferimenti a ex appartenenti alle forze speciali imperiali, ha dato al futuro e possibile look di Biehn un casco decisamente vicino al design di Darth Vader!

Nel costume fan art per Michael Biehn in The Mandalorian 2 ci sono anche forti riferimenti ai samurai, punto di riferimento costante già al tempo della saga di George Lucas, ma per conoscere la plausibilità di questo design dovremmo attendere qualche nuova conferma ufficiale.