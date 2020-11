The Mandalorian 2: i fan notano un divertente errore in una scena del quarto episodio

Nella quarta puntata di The Mandalorian 2 i fan di Star Wars hanno notato un inaspettato errore in una delle inquadrature.

Nel dodicesimo capitolo della storia del protagonista interpretato da Pedro Pascal e del simpatico Bambino, ovvero Baby Yoda, c'è una scena che vede coinvolti anche Greef Carga e Cara Dune.

Nella sequenza della puntata di The Mandalorian intitolata Capitolo 12: L'assedio ambientata sul pianeta Nevarro c'è un momento d'azione e a lato dell'inquadratura appare una persona che non ha nulla a che fare con l'universo di Star Wars.

Nella scena appare infatti inaspettatamente un uomo che indossa una t-shirt, dei jeans e un orologio. Gli spettatori non hanno visto il volto della "presenza" e sui social c'è già chi la paragona all'ormai famosa tazza di caffè comparsa a sorpresa in un episodio della serie Il Trono di Spade.

Nella prima stagione di The Mandalorian era rimasto nell'inquadratura un microfono, anche in quel caso nella quarta puntata.

Molti fan delle avventure del cacciatore di taglie e Baby Yoda hanno però già perdonato l'errore, sottolineando che il montaggio è stato effettuato durante la pandemia e questo ha sicuramente reso complicato il lavoro dei montatori che hanno portato a termine il montaggio a distanza, in situazioni complicate e usando schermi forse non all'altezza delle aspettative.

