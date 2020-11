The Mandalorian 2: un easter egg sconvolge la linea temporale de Il Ritorno dello Jedi

Un nuovo easter egg trovato in The Mandalorian 2 infrange la linea temporale di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, sconvolgendola totalmente.

Tra i tanti easter egg trovati nella seconda stagione di The Mandalorian, uno in particolare non ha soddisfatto i fan in quanto ha sconvolto la linea temporale di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, terzo capitolo della saga create da George Lucas.

The Mandalorian si svolge cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi. L'easter egg in questione riguarda la Morte Nera, l'arma di distruzione utilizzata dall'Impero Galattico per rafforzare il regime di Terrore nella Galassia, la cui seconda versione appare nel terzo film della saga. La notte in cui la seconda Morte Nera fu distrutta, un notiziario sull'Holonet trasmise la sconfitta dell'Impero ai pianeti della galassia, ma il testo che appare nel primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian è in realtà questo:

"Luke non sa che l'IMPERO GALATTICO ha segretamente iniziato la costruzione di una nuova stazione spaziale corazzata ancora più potente della prima temuta Morte Nera."

Sebbene questo easter egg sia un richiamo alla trilogia originale di George Lucas, il fatto che il riferimento parli di Luke Skywalker e dell'Impero che sta costruendo una seconda Morte Nera non ha senso, poiché la super arma è stata distrutta poco prima nel film originale. Questo non dovrebbe creare grossi problemi o sconvolgimenti alla trama di The Mandalorian, in quanto è soltanto un easter egg voluto per ricordare la saga di George Lucas.

La serie è stata creata da Jon Favreau, che ha diretto anche il primo episodio. Il cast è composto da Pedro Pascal, Kyle Pacek, Brendan Wayne, Bernard Bullen, Alexandra Manea, Tait Fletcher.