The Mandalorian 2: Carl Weathers risponde a tutti i tweet dei fan dopo l'episodio da regista

Per la prima volta un membro del cast di The Mandalorian ha diretto un episodio della serie, ovvero Carl Weathers regista dell'episodio "Capitolo 12: L'Assedio", che ha avuto la pazienza di rispondere ai numerosi tweet arrivati dopo che i fan hanno avuto modo di vederlo su Disney+.

I commenti dei fan su Twitter dopo l'episodio diretto da Carl Weathers sono stati davvero tanti. La star, ricordata soprattutto per la sua interpretazione cult di Apollo Creed, è stata entusiasta di leggere i numerosi commenti positivi all'episodio di The Mandalorian 2 e ha risposto quasi a tutti. Ecco di seguito alcuni tweet:

Carl Weathers aveva fatto un accordo con la produzione per dirigere uno degli episodi dello show - che potete guardare in streaming su Disney+ - come ha confermato durante un'intervista a ET Canada: "È successo perché mi sono inginocchiato e ho implorato Jon Favreau dicendogli 'Per favore, per favore, per favore, lasciami dirigere un episodio'. E lui ha detto, 'Se faremo una seconda stagione, ci penserò.' E fedele alla sua parola, è arrivato, ha rispettato l'accordo."

Oltre ad essere stato regista del suddetto episodio, Carl Weathers in The Mandalorian interpreta Greef Karga, leader della Gilda dei cacciatori di taglie, colui che procurava le taglie al protagonista Mando e poi, dopo diversi diverbi, si è schierato completamente dalla sua parte.