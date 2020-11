The Mandalorian 2: Adidas svela la sua nuova collezione di sneakers

I protagonisti di The Mandalorian hanno ispirato una nuova collezione di sneakers prodotte da Adidas e in vendita da oggi.

The Mandalorian 2 è arrivato su Disney+ il 30 ottobre e Adidas ha ora messo in vendita una nuova collezione di sneakers ispirate alla serie ambientata nell'universo di Star Wars.

I prodotti hanno un prezzo compreso tra i 70 e i 150 dollari e propone vari modelli, tra cui quello che ritrae Baby Yoda in azione.

The Mandalorian: le sneakers Adidas

Il modello NMD_R1 ha dei dettagli in argento, una stampa speciale e un logo dedicato all'armatura del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Le calzature hanno un prezzo di 140 dollari.

Il secondo modello della serie costa 120 dollari e il tessuto ha una stampa ispirata al casco indossato dal cacciatore di taglie.

The Mandalorian: le sneakers Adidas

[img id=524767 pos=8]

A 150 dollari si può comprare il modello ZX 2K Boost che mostra sulla suola un momento di un'epica battaglia mostrata nella prima stagione della serie. Il modello Fazelle costa invece 100 dollari ed è ispirata ala Darksaber, come conferma l'immagine sulla parte inferiore della calzatura.

The Mandalorian: le sneakers Adidas

The Mandalorian: le sneakers Adidas

L'edizione Superstar dedicata a The Mandalorian costa 50 dollari ed è ispirata a Baby Yoda - Il Bambino, usando anche un colore verde per il materiale usato.

A 90 dollari, infine, c'è il modello Top Ten dal design ispirato al look di Baby Yoda e che riporta anche una citazione della serie dedicata alla Forza.

The Mandalorian: le sneakers Adidas

"La seconda stagione di The Mandalorian" - aveva anticipato il creatore Jon Favreau a proposito dei nuovi episodi - "riguarda l'introduzione di una storia più ampia. Le storie diventano meno isolate, ma ogni episodio ha il suo sapore. Quando introduciamo altri personaggi, ci sono opportunità di seguire diverse trame. Il mondo è stato davvero affascinato da Il Trono di Spade e da come si è evoluto man mano che i personaggi percorrevano strade diverse, questo è stato molto interessante per me."

The Mandalorian vede nel cast Pedro Pascal, con lui Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. Tra i registi della nuova stagione ci saranno Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

The Mandalorian è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2020 su Disney +, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.