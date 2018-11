The Man From Nowhere: il creatore di John Wick al lavoro sul remake americano

The Man From Nowhere, il film sud coreano campione d'incassi in patria, avrà un adattamento americano curato da Derek Kolstad, il creatore di John Wick.

Il progetto verrà prodotto dalla New Line, già al lavoro sul remake statunitense di Train to Busan, che potrà contare sulla sceneggiatura firmata da Gary Dauberman e sulla presenza di James Wan nel team dei produttori.

The Man from Nowhere ha ottenuto in patria oltre 42 milioni di dollari ed era stato diretto da Lee Jeong-beom, rimanendo ancorato alla prima posizione dei box office per cinque settimane. Al centro della storia c'era un tranquillo responsabile di un banco dei pegni con un passato violento e che decide di sconfiggere un traffico di droga e di organi, con la speranza di salvare il ragazzino che è diventato il suo unico amico.

Kolstad ha recentemente firmato la sceneggiatura di John Wick 3: Parabellum, in arrivo nei cinema americani il 17 maggio 2019 ed è al lavoro sulla serie televisiva tratta dal videogioco di The Hitman.