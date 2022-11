7 tra i più grandi e cruenti film di vendetta coreani

I film di vendetta coreani, a chi non li avesse mai visti prima, potrebbero risultare davvero inquietanti. Spesso sono molto cruenti, orgogliosi di scioccare e sorprendere e, di certo, non sono per i deboli di cuore. Le trame sono spesso contorte e portano gli spettatori a parteggiare tanto per gli eroi quanto per i cattivi. Se avete bisogno di alcuni film con cui mettervi alla prova, di seguito vi consigliamo sette tra i più grandi film coreani sulla vendetta.

1. Hwayi: A Monster Boy

Hwayi: A Monster Boy, una scena del film

Hwayi: A Monster Boy (2013) è diretto brillantemente ed è un tipico esempio dei grandi film di vendetta coreani: estremamente frenetico, brutale e violento. Il film racconta la storia di un ragazzo (interpretato da Yeo Jin Goo) che è stato rapito da una banda e addestrato per diventare un assassino fin dalla tenera età. Alla fine fa coincidere i rapitori con la sua famiglia e trova nel leader (Kim Yoon Seok) una figura paterna. Dopo aver completato la sua prima uccisione, tuttavia, scopre che l'obiettivo che gli avevano dato era in realtà suo padre naturale. In una rabbia cieca contro la banda che gli ha fatto versare il sangue del suo vero padre, si prende la sua vendetta usando le abilità da assassino che gli hanno insegnato per eliminarli uno per uno.

2. The Man from Nowhere

Una scena del film The Man from Nowhere di Lee Jeong-beom

Forse il più essenziale dei moderni film di vendetta coreani, The Man from Nowhere è interpretato da Won Bin, nei panni di un ex soldato delle forze speciali ossessionato dal suo passato. Conduce una vita tranquilla e gestisce un banco dei pegni in una squallida zona della città, il suo unico amico è una giovane ragazza (Kim Sae Ron) che vive nelle vicinanze. Quando lei e sua madre vengono catturate da un giro di traffico di droga e organi, il nostro eroe non si ferma davanti a nulla per salvarle e riportarle a casa sane e salve. Violento, inquietante e brillantemente interpretato dai protagonisti, questo è un must per chiunque ami i film di vendetta.

3. The Chaser

Una scena del film The Chaser

Il secondo film in questa lista a includere l'attore di serie A Kim Yoon Seok, The Chaser racconta la storia di un ex agente di polizia diventato magnaccia mentre cerca alcune delle sue donne scomparse. Ciò che rende questa storia così estremamente inquietante è il fatto che è basata sulla vera storia del serial killer Yoo Young Chul. L'ex agente di polizia usa le sue risorse per rintracciare l'ultimo cliente delle donne scomparse, rendendosi conto che sono sparite tutte dopo aver risposto alle chiamate di un uomo specifico. Convinto che il cliente sia coinvolto, insegue l'uomo nel tentativo di rintracciare le donne. Nel frattempo, il colpevole sta brutalmente uccidendo una persona dopo l'altra. Il film colleziona una scena cruenta dopo l'altra e alla fine culmina in un finale intenso in cui il nostro eroe prende le redini della situazione.

4. Monster

Monster: una scena del film

Da non confondere con il primo film della nostra lista, Monster riesce a raccontare due storie in una: quella dell'eroina e quella del cattivo. Bok Sun (interpretato da Kim Go Eun) è una giovane donna con una disabilità dello sviluppo. È molto attaccata alla sorella minore e lavora duramente per provvedere a lei dopo la morte dei loro genitori. Una giovane ragazza di nome Nari si presenta improvvisamente a casa loro una notte, affermando che qualcuno ha ucciso sua sorella maggiore e che ora la sta inseguendo. Dopo aver accolto Nari per proteggerla, anche la sorella di Bok Sun viene uccisa dall'uomo. Di conseguenza, Nari e Bok Sun giurano di vendicarsi dell'assassino, un giovane disturbato con problemi a causa di un passato orribilmente violento. Questo film è tipico dei film di vendetta che all'inizio si costruiscono lentamente e senza troppa violenza, per poi culminare in una violenza ricca di azione, cruenta e per tutti i soggetti coinvolti. Con il cattivo interpretato in modo superbo dal famoso attore Lee Min Ki, l'intero cast offre performance solide ed emozionanti che rendono questo film degno di essere visto.

5. I Saw the Devil

Un primo piano di Lee Byung-hun in I Saw the Devil

I Saw the Devil è contorto e inquietante ma nonostante tale sordida violenza, sarete completamente attratti dalle superbe interpretazioni degli attori Lee Byung Hun (G.I. Joe: The Rise of Cobra) e Choi Min Sik (Oldboy). La trama inizia quando la fidanzata di un agente del NIS viene uccisa da uno squilibrato serial killer. Quando il povero agente assiste alla scoperta del suo corpo e vede il modo orribile in cui è stata uccisa, inizia a dare la caccia all'assassino in un feroce gioco del gatto e del topo. Lungo la strada, assistiamo a una scorta apparentemente infinita di serial killer nella campagna coreana, inclusa una casa piena di cannibali. Alla fine del viaggio cruento e violento, il confine tra il bene e il male è diventato estremamente sfocato, così come il confine tra l'eroe e il cattivo. Anche se questo film inquietante non è sicuramente per tutti, è comunque un film potente ed emozionante e vale la pena guardarlo se sei un fan del genere. Anche da fan del genere, tuttavia, la violenza inquietante non è destinata a tutti.

6. Bedevilled

Una sequenza del film Bedevilled

Questo film inizia lentamente, quindi non aspettatevi azione e violenza dal primo momento. La storia è comunque molto inquietante, quindi è da guardare con cautela. Una donna di Seoul è testimone di un crimine e decide di tornare su un'isola che aveva visitato da bambina per proteggersi. Una volta lì, si riunisce con una vecchia amicizia, Boknam, ed è scioccata nell'apprendere che Boknam è stata maltrattata fisicamente, emotivamente e sessualmente. La donna di Seoul sa che la situazione è disperata ma si rifiuta di aiutarla poiché ha paura per la propria vita. Quando accade qualcosa di orribilmente tragico, Boknam finalmente scatta e decide di difendersi. Uno per uno, si vendica brutalmente di tutti coloro che l'hanno ferita. Bedevilled offusca completamente il confine tra eroe e cattivo e mostra che gli umani sono tutti capaci di diventare mostri violenti quando spinti troppo oltre.

7. Revenger

Locandina di Revenger

Revenger è un film del 2018 con protagonista Bruce Khan, uno stuntman di 50 anni diventato attore. Un artista marziale estremamente talentuoso, il signor Khan è rimasto in gran parte sconosciuto fino a quando non ha scritto Revenger e ha assunto lui stesso il ruolo principale. Più azione che sangue, questo film ha arti marziali non-stop che manterranno la tua attenzione fino all'ultimo momento. La storia si svolge su un'isola immaginaria dove i peggiori prigionieri dell'Asia vengono scaricati per vivere le loro giornate in isolamento invece di trascorrerle in prigione. Un giorno, un uomo misterioso e spaventosamente forte si presenta per vendicarsi del prigioniero capo dell'isola che una volta ha ucciso sua moglie e suo figlio. Quasi ogni secondo è pieno di meravigliose scene di arti marziali, quindi questo è un grande film di vendetta per coloro che non sopportano l'eccessivo sangue di altri film ma amano la violenza dei film d'azione.