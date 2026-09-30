The Love Hypothesis avrà un sequel: in arrivo un nuovo libro su Adam e Olive

L'autrice annuncia The Two-Body Problem, nuovo romanzo dedicato a Olive Smith e Adam Carlsen in uscita nel 2027, mentre MRC sta inoltre sviluppando un adattamento cinematografico per Amazon MGM Studios, dopo il debutto del primo film su Prime Video.

La storia d'amore tra Olive Smith e Adam Carlsen non è ancora finita. A pochi giorni dall'arrivo su Prime Video dell'adattamento cinematografico di The Love Hypothesis, Ali Hazelwood ha annunciato a sorpresa un sequel del suo bestseller, riportando i due protagonisti al centro di una nuova storia. E non è l'unica novità: The Two-Body Problem è già in fase iniziale di sviluppo per il cinema.

Ali Hazelwood torna nel mondo di The Love Hypothesis

Ali Hazelwood ha annunciato che The Two-Body Problem, sequel di The Love Hypothesis, sarà pubblicato il 2 febbraio 2027. Il romanzo continuerà la storia di Olive Smith e Adam Carlsen, la coppia protagonista del libro pubblicato nel 2021 che negli anni è diventato un fenomeno editoriale e culturale.

The Love Hypothesis: un momento del film

L'autrice ha condiviso sui social la copertina del nuovo romanzo, raccontando di non aver mai pensato, fino a poco tempo fa, che avrebbe scritto un seguito. ""Ho scritto un sequel di The Love Hypothesis" non è una frase che pensavo avrei pronunciato un anno fa o giù di lì, ma ora, stranamente, non riesco più a immaginare un mondo in cui The Two-Body Problem non esista", ha scritto Hazelwood.

La decisione di tornare sui personaggi sarebbe arrivata anche grazie all'esperienza del film appena realizzato. L'autrice ha infatti spiegato che l'adattamento cinematografico e il suo cast le hanno fatto riscoprire il legame con Adam e Olive. "Il film di TLH e il suo cast mi hanno fatto innamorare di nuovo di Adam e Olive, e rivisitarli è stato un piacere assoluto", ha aggiunto.

Hazelwood non ha rivelato tutti i dettagli della trama, ma ha anticipato la direzione del nuovo romanzo. La storia coprirà un arco temporale di alcuni anni e avrà un'impostazione più vicina alla quotidianità della coppia, intrecciando vita privata e difficoltà professionali. The Two-Body Problem sarà infatti un mix di slice of life, problemi legati al percorso post-dottorato e dinamiche di una relazione ormai consolidata.

Con il consueto tono ironico, Hazelwood ha definito il tema più difficile che una coppia debba affrontare nel lungo periodo: "decidere cosa mangiare per cena".

L'autrice ha inoltre messo le mani avanti nei confronti dei lettori più affezionati alle proprie interpretazioni dei personaggi. Sapendo quanto possa essere destabilizzante scoprire all'improvviso che una storia amata ha ricevuto un seguito, Hazelwood ha precisato che chi preferisce mantenere la propria idea del futuro di Adam e Olive è libero di ignorare il nuovo libro.

Da fan fiction a fenomeno mondiale

La sorpresa non riguarda però soltanto il romanzo. Hazelwood ha infatti rivelato che MRC sta sviluppando un film basato su The Two-Body Problem per Amazon MGM Studios.

Il progetto si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e non sono stati comunicati dettagli sul cast, sulla sceneggiatura o sulla possibile data di uscita. La stessa autrice ha sottolineato che, per il momento, nulla è garantito.

L'annuncio arriva mentre l'adattamento cinematografico di The Love Hypothesis è appena approdato su Prime Video. Il film, diretto da Claire Scanlon e prodotto da Elizabeth Cantillon, vede Lili Reinhart e Tom Bateman nei ruoli di Olive e Adam.

Pubblicato nel 2021, The Love Hypothesis - Il teorema dell'amore è diventato rapidamente uno dei fenomeni editoriali più importanti della narrativa romance contemporanea. Il romanzo è entrato nella lista dei bestseller del New York Times, è diventato un titolo particolarmente popolare su BookTok e ha trasformato Hazelwood in una delle autrici più conosciute del genere.

I suoi libri hanno venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo, mentre diversi altri titoli sono già in fase di sviluppo per adattamenti cinematografici o televisivi.

La storia di The Love Hypothesis segue Olive Smith, studentessa laureata e dottoranda a Stanford, che decide di fingere una relazione con Adam Carlsen, un ricercatore noto per il suo carattere estremamente severo e soprannominato "Dr. Evil" dai suoi studenti. L'idea nasce dalla necessità di convincere l'amica Anh che Olive ha ormai superato i propri sentimenti per l'uomo di cui lei si è innamorata. Il rapporto costruito per finta tra Olive e Adam finisce però per trasformarsi in qualcosa di molto più complicato.

Il romanzo, prima di diventare un bestseller, era nato come fan fiction dedicata alla coppia Rey e Kylo Ren di Star Wars, interpretati rispettivamente da Daisy Ridley e Adam Driver. Ora, dopo il debutto cinematografico di The Love Hypothesis, Adam e Olive sono pronti a tornare sia in libreria sia, almeno nelle intenzioni iniziali di MRC e Amazon MGM, sul grande schermo. The Two-Body Problem arriverà nelle librerie il 2 febbraio 2027.