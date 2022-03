The Lost City: Brad Pitt è stato convinto dalla sua parrucchiera a recitare nel film

Brad Pitt è stato convinto dalla sua parrucchiera a recitare in The Lost City, la commedia con Sandra Bullock e Channing Tatum.

Nel film The Lost City è stato coinvolto anche Brad Pitt, da poco vincitore di un premio Oscar, e i registi Adam e Aaron Nee hanno potuto contare sulla sua presenza nel cast grazie a una situazione molto particolare.

Total Film ha infatti regalato qualche dettaglio riguardante il suo coinvolgimento nel progetto con star Sandra Bullock e Channing Tatum.

Adam Nee, alla rivista, ha raccontato: "Il nome di Brad Pitt è emerso in una delle prime fasi del progetto. Ma il suo ruolo non è un cameo, è presente in buona parte del film".

Il regista di The Lost City ha quindi spiegato: "Pensavamo 'Non riusciremo mai a coinvolgere Brad Pitt. E poi Sandra Bullock ha girato Bullet Train con Pitt, gli ha proposto il ruolo e lei e Brad condividono la stessa persona che si occupa delle acconciature, Janine Thompson".

Se i fan potranno vedere Brad nella commedia è infatti proprio grazie alla parrucchiera della star: "Janine diceva a Brad 'Come vorresti fossero i tuoi capelli se interpretassi questa parte? Cosa faresti con questo ruolo?'. Sembra che sia riuscita a farlo entusiasmare al film. E poi improvvisamente è diventato reale ed eravamo coinvolti in una conversazione via Zoom, parlandogli del film. Prima di rendercene conto, era nella giungla".

Al centro della trama del lungometraggio ci sarà una scrittrice di romanzi rosa che si ritrova impegnata in un book tour con il modello che posa per le copertine dei suoi romanzi. I due sono poi coinvolti in un tentativo di rapimento che li porta a vivere un'incredibile avventura nella giungla.