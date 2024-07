The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Peter Jackson anticipa nuovi dettagli sul plot

La duplice natura di Gollum al centro del film in arrivo, che sarà diretto da Andy Serkis e vedrà Peter Jackson in veste di produttore esecutivo.

Peter Jackson torna a occuparsi della Terra di Mezzo in veste di produttore esecutivo del film The Hunt for Gollum, che racconterà l'avventura tolkieniana focalizzandosi stavolta sul punto di vista di Gollum. Jackson ha anticipato a Collider nuovi dettagli del plot del film, che sarà ambientato prima degli eventi accaduti in Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, epoca in cui molti dei poteri della Terra di Mezzo sono concentrati nella ricerca di Gollum.

"Il personaggio di Gollum/Sméagol mi ha sempre affascinato. Gollum riflette il peggio della natura umana, mentre il suo lato Sméagol è, senza dubbio, piuttosto comprensivo. Penso che sia in sintonia sia con i lettori che con il pubblico cinematografico, perché c'è un po' di entrambi in tutti noi" ha spiegato il regista neozelandese. "Vogliamo esplorare il suo passato e approfondire quelle parti del suo viaggio che non abbiamo avuto il tempo di coprire nei film precedenti. È troppo presto per sapere chi incontrerà nel suo cammino, ma naturalmente ci baseremo sul materiale del professor Tolkien."

Un'immagine di Gollum

Che cosa aspettarci dal film in arrivo?

L'epoca in cui è ambientato The Hunt for Gollum racconterà il tempo in cui Gollum e l'Unico Anello erano i beni più preziosi della Terra di Mezzo. Gandalf, Aragorn e l'Oscuro Signore Sauron erano tutti alla ricerca della creatura che abitava nelle profondità delle montagne poiché si credeva che possedesse l'anello del potere. Questo è un periodo di tempo discusso solo brevemente nelle opere di J.R.R. Tolkien, il che darà a Peter Jackson ed Andy Serkis spazio di manovra per sviluppare la storia con creatività.

L'uscita di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum è prevista per il 2026 e, anche se ancora non conosciamo i dettagli precisi della trama del prequel, è senza dubbio tornare a esplorare sul grande schermo la Terra di Mezzo nella Terza Era. Serkis, regista e interprete del film, ha anticipato la possibilità di un cambio di titolo spiegando:

"The Hunt for Gollum è un titolo provvisorio. Potrebbe non essere chiamato così. Sarà in gran parte il mondo della Terra di Mezzo filtrata attraverso l'esperienza di Gollum. È così presto; sarebbe ingiusto anticipare dettagli che non conosciamo neppure noi, ma posso dire che sarà un'immersione profonda nel personaggio di Gollum. Potrebbero fare ritorno anche personaggi ben noti, ma non dirò chi."