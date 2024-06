Le avventure di Tintin, che fine ha fatto il sequel di Peter Jackson? Lo rivela Andy Serkis

Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno era stato presentato inizialmente come il primo capitolo di un'ideale trilogia il cui sequel sarebbe stato diretto da Peter Jackson. 13 anni dopo, forse, qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione.

Il mese scorso Peter Jackson è salito a bordo del nuovo film de Il Signore degli Anelli incentrato su Gollum, ma solo come produttore. Andy Serkis dirigerà il film, il che significa che, senza contare i suoi documentari, l'ultimo film di Jackson come regista ad oggi rimane ancora Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate del 2014.

Tuttavia, sembra che se Jackson dovesse fare ritorno dietro la macchina da presa, sarà senza dubbio per il sequel animato de Le avventure di Tintin: il segreto dell'unicorno di Steven Spielberg, uscito nel lontano 2011. Serkis, che tornerà a vestire i panni del capitano Haddock, un irascibile capitano di mare, ha appena fornito un promettente aggiornamento sul sequel in fase di sviluppo.

Tintin e gli ispettori in una scena

Buone notizie da Andy Serkis

Il giornalista francese Alexandre Loos ha incontrato Serkis al festival dell'animazione di Annecy e quest'ultimo gli ha detto che "Peter Jackson ci sta sicuramente ancora lavorando". Questo smentisce le voci che volevano il film definitivamente abbandonato.

Spielberg aveva annunciato Jackson come regista del sequel di Tintin nel 2018: "Peter Jackson si occuperà della seconda parte. Se tutto va bene, inizierà presto a lavorare sulla sceneggiatura. Poiché il film richiede due anni di lavoro di animazione, non mi aspetterei di vederlo uscire prima di almeno altri tre anni. Ma Peter continuerà a lavorare. Tintin non è morto!".

Il sequel dovrebbe basarsi su due materiali di partenza, Prisoners of the Sun, 14esimo volume de Le avventure di Tintin e The Seven Crystal Ballsand The Temple of the Sun. Il film del 2011 ha fatto la stessa cosa adattando tre libri: Il segreto dell'unicorno, Il granchio dagli artigli d'oro e Il tesoro di Red Rackham.