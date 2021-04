The Lord of the Rings: la prima stagione costerà 450 milioni di dollari

La prima stagione di The Lord of the Rings, serie tv originale targata Amazon, costerà ben 450 milioni di dollari e supererà qualsiasi record.

The Lord of the Rings si appresta ad essere una delle serie televisive più costose di tutti i tempi. Senza dubbio, la serie originale prodotta da Amazon è lo show più atteso dell'anno e, a quanto pare, sembra meritarsi il gigantesco hype che la circonda.

La mappa della Terra di Mezzo che vedremo nella serie tv

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la prima stagione di The Lord of the Rings costerà ben 450 milioni di dollari e supererà la prima previsione di budget che, per le prime due stagioni, si sarebbe dovuta aggirare su un totale complessivo di 500 milioni di dollari. Il primo report sul costo ufficiale della serie de Il Signore degli Anelli è stato realizzato da Stuff, rivista neozelandese che fa aggirare il budget di produzione dello show a 650 milioni di dollari, parzialmente ammortizzati da un sussidio governativo di circa 160 milioni.

Per comprendere meglio l'enormità della cifra, basti pensare al fatto che l'ultima stagione de Il trono di spade è costata 90 milioni di dollari. In occasione di una sua dichiarazione al Morning Report, il ministro dello sviluppo economico della Nuova Zelanda ha detto che The Lord of the Rings sarà la più grande serie di tutti i tempi. Ovviamente, l'accordo stipulato con Amazon andrà a beneficio anche degli abitanti del luogo. Stuart Nash ha raccontato: "Trovo incredibile il fatto che Amazon sia disposta a investire 650 milioni di dollari, wow! A beneficiarne sarà anche il nostro Paese e, ovviamente, il settore del turismo".

Per fare un ulteriore paragone, è utile ricordare che la trilogia de Il signore degli anelli diretta da Peter Jackson ha avuto un budget di produzione di 280 milioni; quella de Lo Hobbit, invece, di 623. Il cast della serie include Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Crùz Cordova ed Ema Horvath. I primi due episodi dello show sono stati diretti da J.A. Bayona. Wayne Che Yip ne ha diretti altri sei.