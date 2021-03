The Lord of the Rings: Gollum, un nuovo trailer del videogioco ispirato alla saga di J.R.R. Tolkien

Online è stato condiviso un nuovo trailer di The Lord of the Rings: Gollum, il videogioco ambientato nel mondo creato da J.R.R. Tolkien.

The Lord of the Rings: Gollum è il videogioco in arrivo nel 2022 e Daedelic Entertainment ha condiviso un nuovo trailer che regala le prime sequenze del progetto ispirato ai personaggi e al mondo creato da J.R.R. Tolkien.

Il filmato dà la possibilità di vedere qualche sequenza in anteprima del gioco che permetterà di guidare Gollum in una nuova avventura.

I produttori di The Lord of the Rings: Gollum non hanno condiviso molti dettagli riguardanti il progetto, tuttavia i video promozionali confermano che i giocatori potranno far correre, camminare e strisciare Gollum, il personaggio interpretato nei film diretti da Peter Jackson dall'attore Andy Serkis, mentre si muove attraverso vari luoghi della saga del Signore degli anelli e affronta molte creature diverse. Gollum, secondo la descrizione ufficiale, sarà alla ricerca dell'unica cosa che considera preziosa e dovrà fare i conti con la sue personalità multiple.

Il gioco sarà disponibile, in una data non ancora annunciata del 2022, per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, e PC.