I due attori Denzel Washington e Jared Leto sono ritratti nella nuova foto di The Little Things, film di John Lee Hancock in arrivo su Netflix.

Lo scatto ritrae Joe "Deke" Deacon e Albert Sparma mentre interagiscono a distanza, trovandosi a bordo di due macchine diverse.

The Little Things: Denzel Washington e Jared Leto nella prima foto del film

Il nuovo lungometraggio è stato scritto da John Lee Hancock e racconta la storia di Deke (Denzel Washington), un vice sceriffo che unisce le forze con Baxter (il premio Oscar Rami Malek), un detective di Los Angeles, per agguantare un serial killer. Deke ha un istinto molto accurato per le "piccole cose", ma la sua volontà di aggirare le regole obbliga Baxter ad affrontare dei dilemmi che lo mettono in crisi. Deke, nel frattempo, deve lottare con un segreto oscuro legato al suo passato.

Jared Leto interpreta invece Albert Sparma, il principale sospettato nel caso, ma la situazione è molto complicata.

L'attore premio Oscar ha rivelato a Entertainment Weekly: "Si tratta di una persona particolare: è un outsider, una pecora nera, qualcuno che è bloccato in una parte della vita che forse sente di non meritare. Possiede molta intelligenza e acume, ma non riesce ad adattarsi bene alla società. Per me è stata un'opportunità per compiere una totale trasformazione, ne ho tratto vantaggio ed è stato molto divertente, durante la preparazione, compiere ricerche e costruire il personaggio, è stato fantastico".

Jared Leto ha aggiunto: "Per me Denzel Washington è il mio Brando, Pacino, De Niro, tutti insieme in un'unica persona. L'opportunitò di lavorare con lui, non potevo rinunciarci. E poi Rami Malek è stata la ciliegina sulla torta, una forza incredibile e qualcuno con cui ero veramente entusiasta di trascorrere del tempo insieme".

Nel cast anche Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza, Sofia Vassileva, e Michael Hyatt.